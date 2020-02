Le copertine multicolor dei libri trasformano la facciata della Biblioteca di Biccari

FOGGIA - Immaginate un gigantesco scaffale da cui spuntano una serie di dorsi di libri multicolor: c'è Pinocchio, il Piccolo Principe e addirittura il Signore degli Anelli di Tolkien. Non è un sogno ma realtà: gli amanti della letteratura a Biccari, in provincia di Foggia, hanno a portata di occhi e di mano una sorta di libreria a cielo aperto. Si tratta della nuova facciata della biblioteca comunale che si è rifatta il look grazie all’opera di artisti locali, tutta ispirata ai titoli più belli di sempre.

Un lavoro di restyling promosso dall’amministrazione di questo paesino nel cuore dei boschi dei Monti Dauni che da tempo sta investendo nella cultura. Come mostra la foto, la facciata della biblioteca è stata decorata come la mensola di una libreria, con le copertine dei libri intramontabili scelti dagli stessi cittadini tramite un sondaggio online pubblicato sul sito Visit Biccari.

Chi la osserva, anche solo in fotografia, ha la possibilità di iniziare un viaggio colorato tra libri fantastici, che fanno gola e invitano ad entrare, un’opera nata grazie alle sapienti mani di tre artisti locali: Giuseppe Catalano, Anna De Girolamo e Silvio Borrelli.

«Ora stiamo lavorando agli interni – spiega il primo cittadino, Gianfilippo Mignogna al Corriere del Mezzogiorno – abbiamo utilizzato i fondi per le community library stanziati dalla Regione Puglia, 900 mila euro». Una volta terminati i lavori esterni, sarà la volta degli interni, con l’idea ancora in fase di progettazione di realizzare una sezione speciale dedicata alle aree interne della Capitanata, tra i piccoli borghi della Provincia di Foggia.