Rignano Garganico, auto sindacalista Fim Cisl incendiata: secondo episodio in pochi giorni

È il secondo caso in pochi giorni: a Rignano Garganico, nel Foggiano, un'auto di un sindacalista della Fim (Federazione Italiana Metalmeccanici) Cisl, Michele Longo, è andata a fuoco, in piazza San Rocco. Si tratta di una Ford Focus. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, sul posto anche i carabinieri che hanno già acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza. L'episodio, avvenuto intorno alle 5 del mattino, segue quello analogo del capoluogo dauno, in via Machiavelli.

SOLIDARIETA' FURLAN - La Segretaria Generale della Cisl, Annamaria Furlan, esprime solidarietà a Michele Longo componente della segreteria della Fim Cisl di Foggia cui è stata incendiata l’auto questa notte. «Si tratta del secondo atto grave di intimidazione in pochi giorni ai danni di un sindacalista della Cisl su cui le autorità giudiziarie devono fare piena luce», afferma Furlan, sottolineando che «va fermata questa escalation di violenza e garantita la sicurezza a Foggia e a chiunque svolge nel nostro paese una libera ed autonoma attività sindacale a difesa delle prerogative dei lavoratori e delle esigenze di sviluppo e legalità dei territori».

«In attesa che gli inquirenti facciano chiarezza, al più presto, sui gravi fatti di Foggia a danno dei nostri due dirigenti Fim, come Fim nazionale esprimiamo tutta la nostra solidarietà a Michele Longo alla Segreteria Provinciale della Fim Cisl e a tutti i delegati e attivisti della Fim Cisl di Foggia, che ogni giorno, si trovano a svolgere la loro attività sindacale in un territorio lacerato dalla violenza criminale». Così la Fim Cisl in una nota in cui denuncia in nuovo attentato avvenuto nella notte a Foggia.

«Incendiare l’auto di un sindacalista è un atto gravissimo e inaccettabile. Come in passato, ci vuole ben altro perché le aggressioni e le intimidazioni fermino la nostra azione sindacale e in difesa della legalità. E’ bene tenere alta la guardia - conclude la Fim Cisl - perché attorno al lavoro e all’industria sta crescendo un clima pericoloso che è bene contrastare con tempestività».