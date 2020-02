Borgo Mezzanone, beccati con la marijuana nel ghetto: tre arresti

FOGGIA - La polizia ha arrestato tre stranieri - due gambiani e un maliano - sorpresi mentre confezionavano dosi di marijuana all’interno di una baracca adibita a discoteca nel ghetto di Borgo Mezzanone, l'insediamento abusivo di migranti a pochi chilometri da Foggia. L'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Gip del Tribunale di Foggia ha convalidato gli arresti lasciandoli in carcere. I tre sono stati trovati in possesso di un sacchetto trasparente con circa 100 grammi di marijuana essiccata e, utilizzando carta d’alluminio per alimenti, avevano già confezionato 31 dosi pronte per essere messe in commercio. Nella perquisizione personale sui migranti, i poliziotti hanno poi trovato anche poco meno di 100 euro, sequestrati insieme alla marijuana.