Spari a Zapponeta, un uomo ferito a un piede da un proiettile

FOGGIA - Un uomo di 42 anni è stato ferito di striscio con un colpo di arma da fuoco che lo ha raggiunto a un piede. L’episodio, sul quale indagano i Carabinieri, è accaduto ieri sera in via Isonzo a Zapponeta, nel Foggiano.

Poche le informazioni al momento. Il 42enne è stato soccorso e accompagnato da un familiare all’ospedale di Manfredonia (Foggia), dove è stato medicato e giudicato guaribile in pochi giorni. I Carabinieri, allertati dai medici dell’ospedale, hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la vicenda, anche grazie alla visione dei filmati delle telecamere di sicurezza.