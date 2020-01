Foggia, risse e problemi di ordine pubblico: chiuso locale

La polizia di Foggia ha chiuso un pub-pizzeria in via Castelluccio, 'Il Ritrovo', sulla base di un provvedimento emesso dal Questore del capoluogo dauno. L'esercizio intanto non aveva le dovute autorizzazioni per poter somministrare alimenti e bevande, quindi i due gestori, un foggiano e un uomo di nazionalità rumena con precedenti, lo facevano illegittimamente. Inoltre la notte del 1° gennaio scorso all'interno del locale era scoppiata una rissa tra giovani di nazionalità albanese e rumena, al termine della quale in tre avevano riportato gravi ferite da taglio. Uno dei gestori in quella circostanza era stato anche denunciato per favoreggiamento in quanto non aveva voluto fornire ai carabinieri intervenuti le informazioni necessarie per ricostruire la dinamica dei fatti. Già sotto gestioni precedenti il locale era stato controllato dalle forze dell'ordine per problemi di ordine pubblico. I gestori riceveranno anche una sanzione amministrativa pecuniaria.