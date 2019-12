San Nicandro Garganico: auto di un operaio va a fuoco, trovata tanica liquido infiammabile

A San Nicandro Garganico (Fg) la scorsa notte è stata data alle fiamme l'auto di un uomo, un operaio del posto. Si tratta di una Fiat Panda che è bruciata in via Sturzo, poco dopo le 4 del mattino. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno trovato una tanica con liquido infiammabile, probabilmente benzina. L'uomo ha dichiarato di non aver mai ricevuto intimidazioni, e nella zona purtroppo non ci sono telecamere di videosorveglianza.