Pestano due carabinieri nel Foggiano e fuggono: ricercati due uomini

Due marescialli dei Carabinieri in servizio nel Foggiano, uno a Cagnano Varano e l’altro a San Nicandro Garganico, sono stati aggrediti in quest’ultima località da due uomini, conosciuti alle forze dell’ordine, che poi sono riusciti a fuggire. Nella colluttazione un militare ha riportato ecchimosi in diverse parti del corpo, giudicate guaribili in 20 giorni; l’altro invece si è fratturato una clavicola e per lui la prognosi è di 40 giorni.

A quanto si apprende, il maresciallo della stazione di Cagnano Varano era nelle vicinanze dell’ufficio postale di San Nicandro Garganico, in via Casella, quando ha riconosciuto i due pregiudicati ed è intervenuto per cercare di capire cosa stessero facendo, ma è stato brutalmente aggredito. Riuscendo a sottrarsi al pestaggio, ha chiamato i colleghi del 112 e sul posto è giunto il maresciallo di San Nicadro. I due pregiudicati si sono scagliati anche contro di lui e ne è nata una colluttazione, durante la quale il militare si è fratturato la clavicola. Poi i due sono riusciti a tagliare la corda. Restano da accertare le motivazioni della violenta aggressione. Intanto i carabinieri sarebbero già sulle loro tracce.