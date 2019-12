Al via il Natale a Foggia con ruota panoramica, pista di pattinaggio e albero illuminato

FOGGIA - Il Natale ha inizio a Foggia con l'accensione dell'albero: anche quest’anno, piazza Cavour ha accolto l’evento “Il volo dei desideri”, animato dai più piccoli che hanno avuto il compito di accendere il simbolo per eccellenza delle festività natalizie. L’evento, giunto alla sesta edizione, partirà come di consueto alle ore 18 per poi terminare in serata, quando gli alberi di Natale saranno accesi. Sì, perché rispetto alle scorse edizioni, una delle novità sarà la presenza di quattro alberi di Natale, tre dei quali fatti in legno e predisposti ai lati di piazza Cavour.