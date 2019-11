Fiamme nel «ghetto» di Borgo Mezzanone: bruciano almeno 10 baracche

Paura questa mattina all'alba nel 'ghetto' di Borgo Mezzanone, nel Foggiano, per un incendio che ha interessato circa dieci baracche di fortuna. Sono intervenuti i vigili del fuoco, e l'operazione è resa ancora più difficile dalla presenza di bombole di GPL. Dalle prime indiscrezioni non sembra ci siano feriti. Si indaga per risalire alle cause del rogo.