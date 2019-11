Cerignola, cc scoprono nelle campagne due Jaguar rubate poco prima: 2 arresti

I carabinieri di Cerignola (Fg) nel corso di una perlustrazione delle campagne, hanno trovato in un uliveto in località Lagnano due Jaguar, rubate poche ore prima a Foggia. I militari capendo che i malfattori sarebbero tornati a riprenderle, si sono appostati e hanno sorpreso tre individui: uno di loro è riuscito a fuggire a piedi per le campagne, gli altri due sono stati acchiappati, si tratta di un 29enne del posto e un 39enne albanese, residente a Stornarella (Fg), entrambi già noti alle Forze dell'Ordine. A bordo dell'auto su cui erano arrivati, i carabinieri hanno trovato anche diversi arnesi utili per lo scasso. Le Jaguar sono state restituite ai proprietari, e i due condotti nel carcere di Foggia.