Foggia, armati di fucile rapinano camionista e fuggono con un carico di 76 motori

FOGGIA - Un autotrasportatore foggiano è stato rapinato del suo Tir carico di 76 motori di autovetture, nella zona industriale Asi alla periferia di Foggia. Il valore del colpo è in corso di quantificazione.

A quanto si apprende, il camionista era alla guida del suo mezzo pesante la notte scorsa, quando è stato affiancato da un’auto, una berlina, con i lampeggianti blu accesi, dalla quale sono scesi quattro banditi armati di fucili e travisati, che hanno sequestrato il camionista e hanno portato via il Tir. L'uomo è stato rilasciato circa un’ora dopo nelle campagne di Canosa di Puglia e ha dato l’allarme ai carabinieri. In zona gli investigatori hanno anche ritrovato il camion completamente ripulito dell’intero carico.