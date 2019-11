S.Nicandro Garganico: aveva in casa un fucile rubato nel 2011, arrestato

Nella tarda mattinata di ieri a San Nicandro Garganico, nel Foggiano, i militari hanno notato movimenti sospetti in una masseria in località Palmieri. Il proprietario, Vincenzo Ciavarrella, 39 anni, è stato perquisito e approfittando di un momento in cui i carabinieri non lo stavano guardando ha cercato di nascondere qualcosa sul tetto. Ma due militari appostati fuori hanno visto tutto e hanno recuperato un fucile semiautomatico calibro 12, con 41 cartucce. Il fucile era stato rubato in un'abitazione di Manfredonia (Fg) nel 2011. Tutto è stato sequestrato e l'uomo arrestato e condotto in carcere.