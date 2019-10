S.Marco in Lamis, cc scoprono e sequestrano enorme piantagione di marijuana

I carabinieri di San Marco in Lamis (Fg) qualche giorno fa hanno scoperto una piantagione di marijuana ben nascosta, in località Monte di Mezzo. I militari nel corso di controlli in zone impervie del territorio, hanno individuato la piantagione in un'area di 500 metri quadrati, circondata da una pineta che la copriva. Era irrigata con un sistema antiquato ma efficiente, costituito da quattro vasche da cui si diramavano dei tubi per alimentarla. Le 367 piante sono state estirpate e sequestrate insieme all'impianto. Sarebbe stato possibile ricavarne circa 90mila dosi, per un ammontare di 450mila euro. I militari cercano i «proprietari»