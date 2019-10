Orta Nova, evade dai domiciliari e minaccia donna in un bar: ricercato 36enne

Era evaso da un mese dagli arresti domiciliari ma ieri sera si è ripresentato in un bar di Orta Nova e con un'arma ha minacciato una donna, probabilmente una parente della sua ex compagna, e poi è fuggito. I carabinieri stanno ora cercando l'uomo, un 36enne del posto con precedenti penali per reati contro il patrimonio, in particolar modo assalti ai bancomat.