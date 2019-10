San Severo, polizia sequestra terreno con 30 piante di marijuana

La polizia di San Severo (Fg) ha sequestrato una trentina di piante di marijuana in un terreno in disuso nel quartiere San Bernardino. La polizia si è insospettita dalla presenza anomala di un foro nella recinzione del terreno, apparentemente abbandonato: gli agenti sono stati colpiti dall'odore tipico della sostanza stupefacente, e hanno scoperto la piantagione, con tanto di sistema di irrigazione. Il peso complessivo delle piante sequestrate è di 7 chili. Pochi giorni prima nelle vicinanze gli agenti avevano arrestato un giovane con precedenti specifici, e lo stesso è stato trovato in possesso di materiale per il confezionamento, bilancino e 85 grammi di marijuana già pronta per essere venduta. Per il giovane è scattato l'obbligo di firma.