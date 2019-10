Cerignola, dopo scioglimento nominati i tre commissari

Dopo lo scioglimento del Consiglio comunale di Cerignola per il condizionamento della criminalità locale, il prefetto di Foggia Raffaele Grassi ha sospeso tutti gli organi del Comune dalla carica ricoperta ed ha nominato i commissari straordinari. Si tratta di Umberto Postiglione (prefetto in congedo), Adriana Sabato (viceprefetto in congedo) e Michele Albertini, dirigente prefettizio. I tre si sono insediati stamattina.