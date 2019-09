Manfredonia, botte e violenze contro la moglie da 40 anni: arrestato 72enne

I carabinieri di Manfredonia (Fg) hanno arrestato in flagrante per maltrattamenti un 72enne, per aver costretto la moglie a subire violenze per 40 anni. La donna ha vissuto quattro decenni da incubo e non aveva mai denunciato il coniuge, nonostante più volte fosse stata obbligata a rivolgersi alle cure dei medici. Quando, nell'ultimo episodio, il marito le ha quasi rotto il naso, ha trovato la forza per raccontare tutto al 112: l'uomo la minacciava e insultava per qualunque futile motivo, la accusava di tradimento, era quasi sempre ubriaco. L'anziano è stato portato nel carcere di Foggia.