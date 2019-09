Isole Tremiti, dal mare riemerge una maglia autografata da Lucio Dalla

FOGGIA - Dal mare riemerge un reperto unico: si tratta di una maglia autografata da Lucio Dalla recuperata sui fondali del porto di San Domino nelle Isole Tremiti. La frase riportata sulla t-shirt recita: 'Ma i sogni non finiscono mai'.

«Un segnale importante, in una giornata importante - commenta il Parco Nazionale del Gargano in una nota - Lucio è con noi. Per ricordare la giornata e il grande artista, questa maglia-reperto sarà esposta nelle sede dell’ Ente Parco Nazionale del Gargano» ha fatto sapere la direttrice Carmela Strizzi.

Il ritrovamento infatti è avvenuto durante la giornata di rimozione della plastica dai fondali delle Isole Tremiti compiuta da dieci sub non vedenti, provenienti da tutta Italia e formati dall’Associazione Albatros - Progetto Paolo Pinto, evento organizzato per celebrare al meglio i Trent'Anni dell'Area Marina Protetta che nei suoi fondali custodisce veri e propri tesori, al quale hanno preso parte anche Michele Emiliano e Vladimir Luxuria.