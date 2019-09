Borgo Mezzanone, lite tra migranti finisce a coltellate: un ferito

FOGGIA - Accoltellamento nel ghetto sulla pista del vecchio aeroporto militare di Borgo Mezzanone, nei pressi di Foggia.

Un cittadino del Gambia di 27 anni è stato ferito da un altro immigrato - non ancora identificato - nella notte tra domenica e lunedì. Il ragazzo non ha riportato gravi conseguenze: per lui la prognosi è di sette giorni. Sull’accaduto indaga la polizia. Nella baraccopoli abusiva, in fase di smantellamento, vivono attualmente circa 1500 persone.

Appena una sessantina, invece, le presenze nel confinante CARA.