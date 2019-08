Foggia, forza posta di blocco va contromano e fugge: raffica di multe e denuncia

E’ stato rintracciato e denunciato un pregiudicato foggiano che il 27 agosto scorso ha forzato un posto di controllo della Polizia vicino al casello di Foggia dell’autostrada A14, facendo perdere le proprie tracce. L’auto che guidava, una Mercedes Classe A, era priva della copertura assicurativa.

E’ accaduto alle 14:45 circa di quel giorno in un posto di controllo istituito dalla SottoSezione Polizia Autostradale di Foggia: quando gli agenti hanno intimato l’alt, il conducente della Classe A prima ha rallentato facendo intendere di volersi fermare, ma poi ha accelerato improvvisamente puntando dritto verso il poliziotto che mostrava la paletta. Ne è scaturito un inseguimento, con manovre pericolose anche contromano e repentini cambi di direzione, durante il quale la Mercedes ha fatto perdere le proprie tracce.

Le successive indagini della Squadra di polizia giudiziaria della Polstrada hanno identificato il conducente in un pregiudicato foggiano, D.C. di 42 anni, che ha poi ammesso di essere fuggito perché alla guida di un’auto priva di copertura assicurativa. Alla denuncia per resistenza a pubblico ufficiale si sono aggiunte molte contestazioni per le violazioni al Codice della Strada. L’auto è stata posta sotto sequestro amministrativo.