Manfredonia, pescatori in acque croate: in 4 trattenuti e rilasciati

FOGGIA - Potrebbe tornare in Italia già nelle prossime ore l’equipaggio del peschereccio «Antonio Padre» di Manfredonia, trattenuto da ieri in Croazia dopo aver oltrepassato il limite delle acque territoriali. A quanto si apprende oggi, l’imbarcazione ieri era in mare per la pesca e ha sconfinato inavvertitamente. Scortato dall’autorità giudiziaria locale fino al porto di Vis, all’equipaggio è stata elevata una multa: una volta pagata, il comandante e i tre membri dell’equipaggio sono stati rilasciati.

L'equipaggio dell’Antonio Padre è libero, nel porto di Vis. Con grande probabilità si rimetterà in mare per far rientro a Manfredonia alle prime luci dell’alba di domani.