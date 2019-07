Vieste, i cani bagnino Maya e Axel salvano due ragazzi dalla furia del mare

VIESTE - I cani bagnino Maya e Axel in azione a Vieste con i volontari della SCISAR Delegazione Puglia Nord, salvano due ragazzi in difficoltà in mare.

È successo questa mattina intorno alle ore 10,30 dove i due cani in servizio presso lo stabilimento balneare Cristalda Beach, hanno soccorso due ragazzi bloccati in acqua, che a causa del forte vento e del mare molto agitato, non riuscivano a guadagnare riva avvicinandosi pericolosamente verso i frangiflutti. L'allarme è stato dato alle unità cinofile dai bagnanti stessi presenti sulla spiaggia.

Grazie al pronto intervento di questi due cuccioloni di labrador, insieme al bagnino Luigi Prencipe dello stabilimento balneare Cristalda Beach, i soccorsi sono andati a buon fine.