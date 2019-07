I nuovi ricchi dell’Europa scelgono il Gargano

FOGGIA - È la locomotiva del turismo non solo pugliese (da sola 400 mila presenze in più dell’intero Salento) visto che Vieste è la quarta metà italiana dopo Rimini, Riccione e l’Elba. Sul promontorio tanti turisti stranieri. Accanto a tedeschi e austriaci anche i nuovi ricchi d’Europa. Ed oggi i pendolari della domenica. Non meno di 50 mila in arrivo su tutto il litorale.