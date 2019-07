Gli presero in ostaggio moglie e figlia e tentarono di uccidere 28enne: 4 arresti nel Foggiano

I carabinieri di San Severo e Vico del Gargano, nel Foggiano, hanno arrestato due fratelli di Cagnano Varano, Michele Giuseppe e Sebastiano Pio Tarantino, 24 e 22 anni, Costantino Facenna, 26, e Armando Pio Delli Calici, 23, di San Nicandro Garganico, tutti indagati per tentato omicidio e sequestro di persona. L'episodio contestato si riferisce al ferimento a colpi di pistola di un 28enne di San Nicandro Garganico, Nazario Carella, avvenuto il 24 febbraio scorso nelle campagne del posto.

Le indagini hanno permesso di ricostruire l’imboscata effettuata dagli indagati nei confronti della moglie, della figlia minore e della compagna del padre di Carella, che una volta saputo che le donne erano state prese in ostaggio aveva avuto una colluttazione con i Tarantino e aveva ricevuto alcuni colpi di arma da fuoco. Era stato poi trasportato in ospedale a San Giovanni Rotondo, e sottoposto a intervento chirurgico. Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati anche 85 grammi di marijuana nelle case dei fratelli Tarantino, e in quella di Delli Calici 8 grammi di cocaina e 470 di marijuana. Gli arrestati si trovano nel carcere di Foggia.