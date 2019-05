Torremaggiore, non si fermano all'alt e speronano cc: auto finisce contro palo

FOGGIA - Due pregiudicati di San Severo non si fermano all’alt dei carabinieri e speronano l’auto dei militari, che si mettono all'inseguimento; la fuga, poi, si conclude con lo schianto della vettura contro un palo dell’illuminazione: è successo nella tarda serata di ieri a Torremaggiore. I due sono stati ricoverati in ospedale, per le ferite riportate: le loro condizioni non sarebbero gravi. L’inseguimento è iniziato in via Checchia Rispoli, alla periferia di San Severo, dopo che un’Alfa 156 non si è fermata a un posto di blocco.

I banditi avrebbero impattato contro l’auto dei carabinieri, che, a quel punto, li hanno inseguiti a tutta velocità.

La fuga, durata più di cinque chilometri, si è conclusa a Torremaggiore, dopo che la vettura con a bordo i due pregiudicati è andata a sbattere contro un palo.