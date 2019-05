Cerignola, trasportavano auto rubate: 2 arresti, ferito un agente

FOGGIA - Scoperti dalla polizia mentre trasportavano tre auto rubate a Cerignola in tre tentano la fuga, ma durante l'inseguimento un poliziotto resta ferito ad un braccio. In due sono finiti in manette, mentre il terzo complice si è dileguato. L'inseguimento è avvenuto ieri nell’ambito dei servizi volti a contrastare il fenomeno del furto e riciclaggio di veicoli gestito dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale Di Bari Sud e Trani e del Distaccamento Polstrada di Cerignola, hanno arrestato due uomini. Arrestati un 24enne e un 22enne entrambi pregiudicati per reati specifici.

In un terreno adiacente la Provinciale 77, agro del comune di Cerignola, durante la perlustrazione, i poliziotti avevano notato tre autovetture nascoste tra la vegetazione poi risultate di illecita provenienza. Nell’intento di cogliere in flagranza i responsabili, gli agenti si sono appostati in servizio di osservazione nella campagna; infatti, poco più tardi, è sopraggiunta un’autovettura con tre persone a bordo che mettendosi alla guida hanno spostato in tutta fretta le tre auto in un capannone poco lontano.

I poliziotti hanno inseguito fino alla struttura i giovani e fatto ingresso nel capannone; i soggetti si sono dati a precipitosa fuga, due di questi sono stati inseguiti e bloccati, mentre il terzo, fuggito per le campagne adiacenti, è rimasto ignoto. Nella fuga i malviventi, resistendo all’arresto hanno anche ferito ad un braccio un poliziotto, giudicato guaribile in 10 giorni. I due sono stati arrestati e condotti presso il carcere di Foggia, mentre le tre autovetture ed altre parti meccaniche di dubbia provenienza rinvenute nel capannone sono tuttora custodite in attesa di essere restituite ai legittimi proprietari.