Trinitapoli, Comune: stop a quel pesticida, è usato troppo

«Non utilizzate Clorpirifos etile nella olivicoltura». È l’avviso pubblico diramato dall’assessore all’Agricoltura del Comune di Trinitapoli, Antonietta de Lillo, per limitare l’impiego del pesticida dopo indagini degli uffici comunali che ne hanno trovato «una massiccia presenza in oliveti, frutteti ed oliveti, durante tutto l’anno solare, con rischio di forte inquinamento».

«Il pesticida organofosforico Clorpirifos - precisa l'assessore - può provocare rischi per la salute umana poiché altera i meccanismi di regolazione neuro-endocrina e tiroidea, con conseguenze rilevanti soprattutto per le donne in gravidanza e, di conseguenza, sul feto e sui bambini».

L’assessore ricorda le prescrizioni dell’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia che ha «revocato l’impiego su olio del Clorpirifos etile a partire dal 12 giugno 2012 come da decisione del Ministro della Salute, limitandolo ad un solo intervento annuo e mai oltre il 30 giugno».

L’assessore intende così «sensibilizzare ad un tema su cui si riscontra ancora scarsa conoscenza, malgrado i grossi rischi per la salute pubblica».