Foggia, si fanno dare passaggio da anziano e lo derubano: arrestate 2 giovani rumene

Due donne rumene, Elena Minodora Buti, 22 anni, e Marinela Maria Boboc, 21, sono state arrestate ieri a Foggia per rapina aggravata in concorso ai danni di un anziano. La vittima ha fermato gli agenti per strada, riferendo di essere stato rapinato, e riportando anche una ferita a una mano. I poliziotti hanno inseguito le due donne indicate dall'anziano e si sono fatti restituire il denaro rubato (250 euro). Le sconosciute si sono avvicinate all'auto dell'uomo chiedendogli un passaggio vicino al cimitero: arrivate nel luogo pattuito, una delle due ha manifestato l'intenzione di offrire una prestazione sessuale, ma l'uomo ha rifiutato, allora con strattoni e pugni gli hanno rubato i soldi dalla tasca dei pantaloni. Le donne si trovano ai domiciliari.