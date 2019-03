Puntò coltello alla gola del figlioletto: divieto di avvicinamento per una 37enne

Nella giornata di ieri la polizia di Foggia ha notificato un'ordinanza di divieto di avvicinamento nei confronti di una 37enne del luogo. La donna da tempo perseguitava l'ex marito e i figli. In un episodio insieme a un uomo armato di coltello e con il volto coperto da un passamontagna si era fatta consegnare le chiavi di casa, puntando l'arma alla gola del figlio. La misura prevede che la donna non debba avvicinarsi ai suoi familiari, rispettando una distanza minima di 300 metri e non debba comunicare con gli stessi in alcun modo.