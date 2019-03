San Severo, perseguitava l'ex convivente per gelosia: arrestato

FOGGIA - I carabinieri di San Severo hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura della Repubblica, un 38enne disoccupato censurato del posto, che per oltre nove mesi, dal giugno 2018 allo scorso mese di febbraio, per motivi di gelosia aveva ripetutamente minacciato e usato violenza nei confronti dell’ex convivente.

La donna, ormai sfinita ed esasperata dalle violenze fisiche e psicologiche del proprio ex, lo ha denunciato ai carabinieri di San Severo. L'uomo si trova ora nel carcere di Foggia