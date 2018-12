Peschici: premio al Senato per la qualità turistica

Gargano sugli scudi grazie al Peschici dichiarata «meta di eccellenza d’Italia per l’altissima qualità della sua offerta turistica». La cerimonia ufficiale di consegna del premio di riconoscimento si è svolta nei giorni scorsi a Roma, presso la prestigiosa sala Koch di Palazzo Madama, sede del Senato. A ricevere il premio è stato il sindaco del paese garganico, Franco Tavaglione. «Si tratta di un prestigioso riconoscimento per tutta la nostra comunità» ha commentato il primo cittadino peschiciano.

Il concorso «100 mete d’Italia», giunto alla sua seconda edizione, è stato organizzato da «Dell’Anna eventi», in collaborazione con la casa editrice «Rde». A Roma è andata in scena la tappa conclusiva di un percorso scattato circa un anno fa e che ha visto coinvolti tutti i comuni italiani invitati a candidarsi con le loro iniziative lodevoli: alla fine ne sono stati selezionati solo 100 per ritirare l’ambito riconoscimento. Tra le mete selezionate c’è anche Peschici, tra i 10 Comuni di eccellenza di Puglia premiati. Stessa cifra in Campania; a 9 ammontano invece i Comuni in Veneto; Lazio e Sicilia 8; Lombardia e Calabria 7; Toscana e Abruzzo 6; Sardegna e Friuli-Venezia Giulia 5; Emilia Romagna, e Basilicata 4; Piemonte e Marche 3; Umbria, Liguria, Valle d’Aosta, Molise e Trentino-Alto Adige con una sola località inserita.



A consegnare gli ambiti riconoscimenti è stato il comitato d’onore presieduto da Franco Frattini, ex ministro presidente di sezione presso il Consiglio di Stato, e composto da Francesco Saverio Abate, direttore generale presso il ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; Andrea Abodi, presidente dell’istituto per il credito sportivo; Antonio Barreca, direttore generale di Federturismo-Confindustria; Roberto Benedetti, magistrato della Corte dei Conti con funzioni di consigliere; Mariano Grillo, direttore generale presso il ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; Barbara Luisi, direttore generale presso il ministero dello sviluppo economico; Alessandra Guidi, vice capo della Polizia; Patrizia Minnelli, responsabile marketing istituzionale e pubbliche relazioni Anci e direttore generale Anci comunicare; Sandra Sarti, presidente della commissione nazionale per il diritto di asilo presso il ministero dell’Interno; Peppe Vessicchio, il noto direttore d’orchestra. A coordinare e presentare la serata è stata Alda d’Eusanio. L’iniziativa ha ottenuto una lunga serie di patrocini tra i quali quello del Senato e della presidenza del consiglio dei ministri.