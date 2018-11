Foggia, picchiato autista bus, aveva sfiorato impatto con auto

Ha riportato la frattura delle costole e tumefazioni al volto l’autista di un autobus Ataf, l'azienda che si occupa di trasporto pubblico urbano a Foggia, picchiato questa mattina in via San Severo, alla periferia della città, da un uomo che - secondo i primi accertamenti - potrebbe essere parente della donna con cui il bus ha sfiorato un incidente.



L’autista è stato soccorso e trasportato d’urgenza agli Ospedali Riuniti dove i sanitari gli hanno medicato le ferite giudicandole guaribili in 25 giorni. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. A quanto si è appreso, il responsabile dell’aggressione sarebbe un sorvegliato speciale che in queste ore sarebbe in questura per l’interrogatorio.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’autista dell’autobus della 'linea 14' stava transitando in via San Severo quando è andato a finire contro un muretto nel tentativo di evitare l’impatto con un’auto guidata da una donna. I mezzi non si sono scontrati, l’autista del bus e la conducente dell’auto sono scesi dai veicoli per accertarsi delle reciproche condizioni e scambiarsi le generalità. All’improvviso, poi, è arrivato un uomo che ha picchiato il conducente del bus.



«Tutto filava liscio - riferiscono in una nota congiunta Filt-Cgil Trasporti, Uil-Uilt, Faisa-Confail e Ugl - fino a quando non sono sopraggiunti due soggetti (la polizia parla di un solo aggressore) non presenti al momento del sinistro». "Senza neanche battere ciglio - aggiungono i sindacati - hanno selvaggiamente aggredito e pestato il conducente del mezzo, causandogli gravissime lesioni, al punto da rendere necessario l'intervento del 118».