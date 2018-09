Fergargano, ecco i nuovi 45 bus:ecologici e a misura di disabile

Sono in servizio i primi 13 dei 45 nuovi bus delle Ferrovie del Gargano: in grado di trasportare fino a 83 passeggeri e con 45 posti a sedere, i nuovi Iveco da 12 metri Euro VI (in linea con le direttive ambientali) sono accessibili ai disabili con il pianale anteriore totalmente ribassato e con un accesso agevolato per le persone con difficoltà di deambulazione: la pedana per la carrozzina è manuale e quindi sempre "funzionante". L'arrivo dei nuovi bus - che favorirà i collegamenti tra Foggia e i centri della provincia - manderà i pensione i mezzi un po' più datati servirà comunque a potenziare i servizi in Capitanata, Nord Barese, Alta Irpinia e Basso Molise.