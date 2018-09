Ferisce connazionali con forcone e cocci di vetro, arrestato rumeno

Un pregiudicato rumeno di 32 anni, Ilie Costantin Gusatu, già ai domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri di Manfredonia (Fg) per lesioni personali dolose aggravate, minaccia grave e danneggiamento. I militari ieri notte stavano facendo una perlustrazione in località Santa Tecchia e hanno trovato davanti a casa di Gusatu due ambulanze, che soccorrevano alcune persone insanguinate. I feriti, tutti di nazionalità rumena, erano stati prima minacciati per futili motivi da Gusatu, che in stato di evidente alterazione li aveva poi colpiti con cocci di bottiglie di vetro e con un forcone a due punte, attrezzo utilizzato solitamente in agricoltura. Gusatu è stato condotto nel carcere di Foggia.