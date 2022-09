Stefanazzi eletto: «Resto gratis pure in Regione Puglia»

BARI - Ufficialmente si è trattato solo di una visita di cortesia ai colleghi, perché dal punto di vista amministrativo risulta ancora in aspettativa. Ma ieri Claudio Stefanazzi è tornato nel suo ufficio di capo di gabinetto della Regione, un ruolo strategico sul quale ora si concentrano molte attenzioni: teoricamente dopo l’elezione nel proporzionale in quota Pd, che diventerà ufficiale solo a seguito della proclamazione a deputato, Stefanazzi dovrebbe lasciare l’incarico tecnico per trasferirsi alla Camera. Ma potrebbe esserci un periodo, più o meno lungo, di transizione.

Stefanazzi ha infatti chiesto un parere legale in base a cui potrebbe continuare a svolgere il ruolo di capo di gabinetto, a titolo gratuito...