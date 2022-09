Giorgia Meloni alla Gazzetta: «Patria, famiglia e riforme»

Presidente Meloni, partiamo dal caro-bollette: in attesa del «price cap», che ulteriori soluzioni può adottare in fretta il governo per prevenire la crisi annunciata in autunno?

«Il Governo può intervenire da subito scorporando il prezzo del gas da quello dell’elettricità prodotta da altre fonti. Secondo le nostre stime si tratta di un intervento da 3-4 miliardi che porterebbe a un beneficio immediato sulle bollette di famiglie e imprese. Intanto deve proseguire la battaglia in Europa per ottenere il tetto al prezzo del gas, bloccato dagli egoismi nazionali che lasciano campo libero alla speculazione».

Lei è capolista alla Camera a Bari, in una regione che a destra ha avuto personalità come Domenico Mennitti e Giuseppe Tatarella, che ad inizio anni ‘90 aveva fondato una rivista dal nome evocativo, «Repubblica presidenziale». Come immagina un percorso di riforme istituzionali?

«Il presidenzialismo renderebbe l’Italia più autorevole, più...