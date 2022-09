Rita Dalla Chiesa alla «Gazzetta»: «Noi berlusconiani al fianco di famiglie e imprese»

«Una campagna elettorale circondata dall'affetto della gente e del popolo berlusconiano. Nei vari incontri o avuto modo di misurare ancora una volta la sofferenza dei cittadini per la crisi economica e il caro-bollette»: Rita Dalla Chiesa, conduttrice tv figlia del generale Carlo Alberto, vittima delle mafie, è candidata per Forza Italia nel collegio uninominale della Camera di Molfetta e nel proporzionale di Bari. «Stasera - racconta - sarò ospite di Carta Bianca, per illustrare i programmi forzisti per risollevare il Sud e l’Italia».

Dottoressa Dalla Chiesa, quali i temi salienti delle ultime giornate prima del voto?

«Stiamo girando mercati, piazze, sedi di aziende, e paesi, da Molfetta a Turi. Si discute molto del reddito di cittadinanza: incontriamo tante aziende dove gli imprenditori, come a Palo, ci chiedono di intervenire per porre rimedio ad una legge che ha creato gravi distorsioni nel mondo del lavoro. Molti imprenditori rischiano di chiudere per il caro-energia, che colpisce non solo il privato cittadino ma industrie consolidate e forti. Su questi temi Fi ha le idee chiare e propone subito un intervento di forte riduzione della pressione fiscale».

C’è un incontro che l’ha particolarmente colpita?

«Sì, quando ci siamo confrontati in un mercato con tre ragazze. Una di queste era molto delusa dalla politica e aspirava a fare la stilista. Criticava Berlusconi. Le ho risposto che avrebbe dovuto conoscere come Silvio cura i dipendenti nelle sue aziende. E l’ho invitata a fare i primi disegni e a non aver paura di mettersi in gioco. Il grande Versace è partito dalla Calabria… Alla fine questa giovane mi ha chiesto un selfie».

