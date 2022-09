Elezioni 2022, domenica 18 settembre Matteo Renzi arriva a Bari

BARI - I big scendono in Puglia per le politiche 2022: domani domenica 18 settembre è la volta di Matteo Renzi a Bari. Un incontro che si terrà alle ore 12 al Teatro Royal (ora Anchecinema) a cui parteciperà anche Nunzia Cinone, segretaria regionale di Azione e candidata al Senato per il Terzo Polo e Teresa Bellanova. Lunedì la Bellanova parteciperà anche a un appuntamento elettorale organizzato a Corato.