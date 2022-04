Banca Popolare Pugliese: un dividendo di 7,5 centesimi per azione

BARI - Fissata la data dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Banca Popolare Pugliese per l’approvazione del Bilancio 2021. Lo comunica l’istituto aggiungendo che: un dividendo di 7,5 centesimi per ogni azione è la misura che il Consiglio di Amministrazione della Banca proporrà all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, chiamati ad approvare il bilancio dell’esercizio 2021 che si è chiuso, com’è noto, con un utile netto di 10,92 milioni di euro in crescita del 35,97% rispetto al 2020.

«Le date dell’Assemblea dei soci, che si svolgerà come l’anno scorso da remoto, con il ricorso al Rappresentante Delegato - prosegue la nota - sono state fissate al 30 aprile alle ore 16, in prima convocazione e in seconda convocazione alle ore 10 del 16 maggio. L’importo del dividendo è stato fissato nella misura di 7,5 centesimi per azione per il giusto equilibrio fra le aspettative dei soci e l’attenzione da riservare all’incremento del patrimonio aziendale oggetto di costanti raccomandazioni dell’Autorità di Vigilanza».

Il Consiglio della Banca ha inoltre deliberato di proporre all’Assemblea di fissare in 2,26 euro il valore di rimborso delle azioni ai sensi del secondo comma dell’art. 6 dello Statuto Sociale di recente introduzione. Resta confermata la sospensione dell’emissione di nuove azioni, tenuto conto dei quantitativi disponibili sul mercato Hi-MTF e «insieme ai punti già ricordati, tutti i risultati di quest’anno della Banca Popolare Pugliese saranno sottoposti all’esame dell’Assemblea dei soci, non senza richiamare alla loro attenzione la solidità della Banca che con un CET1 del 19,762% si colloca un posizioni di rilievo nel panorama italiano».