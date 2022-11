Il futuro prossimo non sarà un verbo

Buongiorno. Oggi ascoltavo una radio, «Anni ‘60». Mi è capitato di sentire una canzone che diceva: «Nel 2000 noi non mangeremo più, savoiardi e spaghetti col ragù». Bhè, siamo nel 2022 e io posso parlare, anche perché ho vissuto metà del ‘900. Ecco, da buon meridionale ci tengo a dire che gli spaghetti non c’entrano niente col ragù. Col ragù vanno benissimo, infatti, i mezzi ziti spezzati oppure i paccheri. Naturalmente questo non è un consiglio, ma è soltanto un parere. Qual è la differenza? So che c’è, ma non la so spiegare. Si nasce.

Il mio è un dono di natura. È un po’ come suonare il pianoforte senza essere andato al Conservatorio. È un po’ come dipingere o disegnare davvero, senza spacciare un quadro astratto per Arte. È, ancora, come parlare il dialetto, sapendo che non si può né scrivere e tantomeno insegnare. Anche se a Bari chiunque insegna senza aver imparato. Scrivere il dialetto non ha regole.

A Bari, non c’è stato mai nessuno che abbia saputo dare delle regole fisse per la scrittura del dialetto. Colui che ha spacciato per cultura la scrittura del dialetto, l’ha fatto perché nessuno lo ha mai contraddetto. Naturalmente, c’è qualcuno risentito che, per difendere il suo fallimento artistico, insiste nell’insultarsi da solo, che tradotto in dialetto, si dice: «saggementsulesul».

Ecco, io direi che finché saremo noi a parlare, rimanendo soltanto degli esseri umani, vorrei che qualcuno vivesse e basta, prima che arrivi Mindy.



Chi è Mindy? Mindy è una che sarà frutto dell’evoluzione, che eviterà di mangiare i mezzi ziti spezzati, i paccheri, il ragù (che non ci sarà più), i lupini, eccetera, eccetera. Nel frattempo, io direi di approfittare. Le caratteristiche di Mindy? Avrà il cervello più piccolo (e fin quà niente di nuovo), il collo molto corto, anzi non lo avrà proprio. Gli occhi avranno addirittura tre palpebre e nessuno potrà dire per offendere, «sei senza palpebre», (confondendo palpebre con palle). Mindy avrà la gobba e non per questo sarà più fortunata. Le sue mani, poi, avranno gli artigli, senza che ci sia più bisogno di candidarsi in qualche partito politico. Sarà «autonoma». Credo che nel 3000 davvero mangeremo solo pillole. L’anitra arrostita sarà pericolosa, perché si carbonizzerà e formerà l’anitrite carbonica. Saranno tutti strani e finti. Gli alti saranno bassi e i cosiddetti dritti, saranno gobbi.

I capelli perderanno la testa e finalmente, dopo anni di tentativi, i cani ammaestrati, diventeranno attori.

Il Ministero del tesoro sarà il tesoro del ministro. I buoni a nulla, saranno capaci di tutto. A teatro, alcuni attori che credevano di avere un motivo per recitare, smetteranno, perché non avranno più motivo. La televisione ci sarà per i teatranti senza motivo. Allora, ci sarà un buon motivo per non fare nemmeno la televisione. Io sottoscritto sto continuando a lavorare per la televisione, infatti, ancora due rate ed ho finito. Che Dio ci perdoni: il futuro prossimo non sarà un verbo.