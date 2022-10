Conversano, Angelica Giannuzzi è la Pastry Chef dell'anno per la Guida 2023 di Gambero Rosso

Angelica Giannuzzi del ristorante stellato Il Pashà di Conversano (Ba) è la Pastry Chef dell’anno nella nuova Guida Ristoranti d'Italia 2023 di Gambero Rosso. I suoi dolci sono i migliori in Italia: Angelica Giannuzzi del ristorante che vanta una stella Michelin si è aggiudicata il premio speciale Pastry Chef dell’anno durante la presentazione dell’edizione 2023 della Guida.

Classe 1982, Giannuzzi ha ampliato la sua formazione in Italia e all’estero, dopo aver conseguito il diploma a Castellana Grotte (suo paese di origine). «Amo la parte vegetale dei dolci. Così nascono gli accostamenti della cicoria con limone e cioccolato bianco o della panna cotta con verdure in carpione: zucchine, carote, sedano, cavolo viola, finocchio, ravanelli». Non a caso, l’edizione 2023 della Guida del Gambero Rosso presta grande attenzione a temi caldi per la ristorazione, quali la riduzione degli sprechi, la sostenibilità e il cambiamento climatico e la valorizzazione del territorio.

Il lavoro di Angelica Giannuzzi e dell’intera brigata del Pashà valorizza l’uso del vegetale nei piatti: «Da sempre facciamo attenzione al riuso delle materie prime, quasi azzerando così gli sprechi in cucina». L’attesissima cena delle Tre Forchette, al termine della premiazione, si è conclusa proprio con i suoi dolci.

«Sono particolarmente felice e orgoglioso per il riconoscimento del Gambero Rosso ad Angelica Giannuzzi come pastry chef dell’anno - dice Antonello Magistà, alla guida del Pashà insieme allo chef Antonio Zaccardi - Il suo è un lavoro minuzioso, creativo, che valorizza i nostri percorsi degustazione in modo coerente con i piatti che precedono il dessert. Come ha detto Angelica, è stato un bellissimo riconoscimento ma allo stesso tempo un nuovo punto di partenza che ci convince a fare ancora meglio per il prossimo futuro, certi di poter dare sempre più valore alle nostre idee e allo stile che - nel tempo - abbiamo elaborato».



Tra i dolci più celebri di Angelica Giannuzzi c’è certamente Italiasù, una dedica all’Italia e alla ripartenza (pensato nel 2021 durante la pandemia), un tiramisù che riproduce perfettamente i contorni della penisola Italiana, realizzato con mascarpone, zucchero a velo e due ingredienti tipici pugliesi: il liquore San Marzano e mandorla. Poi c’è il dolce con i pop corn, nato quando i cinema erano chiusi per l’emergenza sanitaria (2020): "Una sera al cinema” è un dessert con spuma di mais, polvere di pop corn, caramello mou, gel passion fruit e spaghetti di mais. Il Ristorante Pashà è stato recentemente inserito nella lista dei 50 Migliori Ristoranti Italiani 2023 nella categoria Grandi Ristoranti, una classifica curata dai critici gastronomici Luciano Pignataro,

Albert Sapere e Barbara Guerra.