Acquaviva delle Fonti, il telescopio dell'Osservatorio sarà intitolato a Piero Angela

BARI - Sarà intitolato questa sera a Piero Angela, l’illustre divulgatore scientifico recentemente scomparso, il nuovo telescopio dell’Osservatorio Astronomico di Acquaviva delle Fonti (Bari). L’evento si terrà dalle 18:30 alle 20:00. L’osservatorio astronomico di Acquaviva delle Fonti è l'unico osservatorio comunale in Puglia ed è stato rinnovato nelle attrezzature. Oggi, come viene precisato in una nota, «vanta un telescopio con tubo di carbonio del diametro di 40 cm ed una montatura di altissima tecnologia». Tutta la struttura è remotizzata e rappresenta «un luogo per svolgere didattica e ricerca di altissimo livello».