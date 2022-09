Foggia, un campo di 20mila mq per raccogliere e intagliare zucche e melagrane

Dopo la bellissima esperienza dei Tulipani e dei Girasoli di Puglia arriva il 1 ottobre e fino alla prima settimana di novembre, a Cascina Savino, nel Foggiano, il più grande campo di zucche da intaglio di Puglia. Un campo che fa cultura perché disegnerà una medusa gigante in onore della “Tomba della Medusa” dell’antica Arpi che sorge a 3 km dalla Cascina.

Un'emozione unica da vivere con gli occhi e con lo stupore dei bambini. Un campo di zucche arancioni di varie dimensioni e di varie tipologie, dalla Jack O’ Lantern (la classica zucca di Halloween) alle baby zucche (per i più piccini) ma non finisce qui, non ci saranno solo zucche ad accogliere i visitatori, ma anche un campo con 400 alberi di melagrane biologiche dove entrare a raccoglierle solo dopo aver assaggiato la spremuta.

Campi amati per accogliere e per far felici le persone che verranno, è questa l’agricoltura delle relazioni declinata da Giuseppe e Michele Savino contadini di Cascina Savino. Una volta arrivati si riceveranno le indicazioni per raggiungere il campo dove poter raccogliere la propria zucca, ce ne sono di varie grandezze, e poi si verrà accolti nel magnifico anfiteatro di balle paglia per il laboratorio guidato, dove i bambini affiancati dai propri genitori o gli adulti stessi si cimenteranno nell’intaglio della zucca appena raccolta.

Una volta terminato il laboratorio verrà indicato un sentiero che condurrà gli ospiti nel campo pieno di alberi con le melagrane dal colore rosso acceso, ad attenderli un assaggio di fresca spremuta e un secchiello per la raccolta e l’acquisto delle melagrane.

Il campo è aperto tutti i week end ad orari prefissati, mentre può aprire durante la settimana in orari appositi per scuole e gruppi organizzati, per info scrivere a info@cascinasavino.it

Questo il link per le prenotazioni: https://zucchedipuglia.eventbrite.it