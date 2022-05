SPONGANO - Camminare per le vie di un borgo assolato o appena ammantato di tramonto color fuoco, e sentire risuonare «Tu dammi mille baci, e quindi cento, poi dammene altri mille, e quindi cento, quindi mille continui, e quindi cento». Una voce che rievoca i versi di Catullo e poi magari un’altra che ricorda i quartieri spagnoli fumosi della Napoli del commissario Ricciardi e poi chissà le mirabolanti avventure di Harry Potter.

Non un sogno, ma una vera e propria chiamata alle armi della cultura condivisa che si fa materia e avventura fuori dall’ordinario. Accade a Spongano, piccolo comune in provincia di Lecce dove l’arte della scrittura e dell’immaginazione e del teatro arrivano nel cartone della pizza in modalità take away.

Una autentica rivoluzione culturale avviata da Alessandra Crocco e Alessandro Miele dalla compagnia teatrale Ultimi Fuochi, che va avanti per tutto il mese di maggio coinvolgendo non solo gli abitanti del posto ma tanti curiosi in arrivo da fuori.

Lettura, teatro, nuova socialità e aggregazione si fondono in questa iniziativa che ha già trovato l’adesione di una cinquantina di persone di età compresa tra i 6 e i 60 anni.

Per tutto il mese sarà possibile ordinare un vero pasto rivoluzionario preparato dal Comitato Centrale della Rivoluzione, che si trova presso il Centro di aggregazione giovanile del paese. All’interno del tradizionale cartone da pizza, però, non ci sarà niente di commestibile, solo nutrimento per mente e cuore. I lettori ribelli infatti riceveranno un libro in prestito della biblioteca comunale, scelto dagli organizzatori in base all’età, ai gusti e alle caratteristiche dei fruitori, accompagnato dai gadget della rivoluzione dei libri e da una lettera di istruzioni.

A chi parteciperà verrà chiesto di leggere il libro assegnato e sceglierne un frammento in vista della formazione di un archivio di testi che vengono di volta in volta trasformati in clip audio e disseminati in forma di QR code nelle strade, nei negozi, negli angoli e spazi di aggregazione del paese.

«Chiunque può ripercorrere il lavoro dei lettori ribelli semplicemente portando con sé lo smartphone - spiega Alessandra Crocco - È bello scoprire l’entusiasmo delle persone di fronte a questa iniziativa, in un momento storico in cui ci appropriamo di una socialità che è mancata troppo a lungo a causa della pandemia. Negli ultimi due anni ci siamo ripiegati su noi stessi, grazie a questa piccola rivoluzione culturale invece che un po’ una chiamata alle armi della condivisione, scopriamo che ci sono delle persone che pur potendo procurarsi libri in vari modi decidono di prendere un appuntamento con noi, di rispondere a un test che ci permette di scegliere per loro il libro adatto, abbiamo uno scambio umano diretto e questa relazione poi continua finché non ci dicono quale frammento scelgono».

Spongano sarà letteralmente presidiata da frammenti di cultura e storie che rivivono nella voce di attori e attrici della compagnia, che li interpretano e li mettono a disposizione della comunità.

Basterà munirsi di smartphone e, passeggiando per le vie del paese, si ascolteranno gratuitamente storie straordinarie, differenti eppure in qualche modo legate tra loro. Il tutto, gratuitamente.

Per richiedere un take-away letterario è necessario mandare un messaggio whatsapp al numero 388 1271999 con il testo «Sono pronto/a» ed è così che hanno inizio lo scambio e l’avventura.

Carbonari della cultura, in azione! Che la rivoluzione della bellezza abbia inizio.