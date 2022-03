Bassa marea record nel Salento, a Porto Cesareo il mare arretra fino a 30 metri

LECCE -Una bassa marea da record sta facendo di Porto Cesareo (Lecce) il protagonista indiscusso del web. Le immagini dell'arretramento del mare stanno diventando virali. Il fenomeno - tutt'ora in corso - si è registrato nel tratto di costa della riviera di Ponente.

Il mare si è ritirato di circa 30 metri, con decine di imbarcazioni da diporto e per la piccola pesca rimaste improvvisamente spiaggiate. Ancora di più in un tratto antistante l'«Isola dei conigli». I pescatori della zona ricordano che 60 anni fa l'isola di fronte alla costa di Porto Cesareo, era separata dalla terra ferma da uno specchio acqueo profondo solo alcune decine di centimetri. Oggi come allora, il fenomeno si è riproposto, anche se avrà breve durata. Tutto sarebbe causato da quelle che vengono definite le «secche di marzo».