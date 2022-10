«Domani mi sveglio presto», in libreria il nuovo romanzo del pugliese Davide Simeone

'Domani mi sveglio presto’ è il titolo del nuovo romanzo dello scrittore pugliese Davide Simeone, pubblicato da Les Flâneurs, che racconta la storia di un trentaseienne alle prese con l’elaborazione di uno dei lutti più significativi della sua vita: la morte della sua fidanzata, scomparsa tragicamente in un incidente stradale. Un romanzo che porta il lettore a percorrere un viaggio di caduta e di rinascita dove l’autore abilmente riesce a toccare le corde più delicate che fanno vibrare, ma possono anche graffiare, cuore e anima.

‘’Ho scritto questo romanzo – spiega a La Gazzetta Del Mezzogiorno - sognando una rinascita collettiva, dove forse non siamo diventati persone migliori ma abbiamo imparato a essere più presenti a noi stessi, ad ascoltare il prossimo offrendo il nostro tempo e la nostra pazienza senza chiudere nulla in cambio. La mia speranza è riuscire a descrivere in queste pagine un’umanità che ha ripreso in mano la propria esistenza con coraggio e determinazione, superando esitazioni e sensi di colpa per ritornare a vivere una vita piena e felice’’.

Davide Simeone, giovane scrittore di Martina Franca, ha esordito a diciannove anni nel mondo dell’editoria. È tra i fondatori del blog Inchiostro di Puglia, direttore artistico di diversi festival letterari in Puglia e scrive per il blog di AISM – Associazione italiana Sclerosi Multipla. Al di fuori della sua vita letteraria, è avvocato e lavora nell’ambito delle risorse umane e della comunicazione digitale. “Domani mi sveglio presto” è il suo ultimo romanzo s pubblicato da Les Flâneurs Edizioni a fine settembre 2022.