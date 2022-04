«Ninna nanna ninna oh», parte da Matera un nuovo progetto editoriale

MATERA - Ninna nanna ninna oh questa mamma a chi la do è il titolo della raccolta di racconti che costituisce il debutto della collana editoriale «Così è la vita» lanciata dalla materana Altrimedia Edizioni. «Tale progetto - evidenzia la casa editrice di via Alessio de Sariis - è nata sia per contrastare le incertezze e le incognite della nostra epoca che certo non contribuiscono a rasserenarci, sia per regalarci attimi di sana evasione abbandonandoci alla leggerezza. Sguardi disincantati sul nostro presente che fanno sorridere mettendo in luce imbarazzi, imprevisti ed eventi dagli effetti spiazzanti, situazioni paradossali, equivoci, giornate "no" che, ricordate nel tempo, svelano un lato sorprendentemente ironico. Basta poco, insomma, per trasformare il quotidiano in una divertente sitcom: possono essere flash della routine di tutti noi, quelli con una vena tragicomica che riescono a far ridere di pancia, malgrado le premesse tutt'altro che incoraggianti».

Il primo titolo di «Così è la vita» raccoglie i racconti di Ninna nanna ninna nanna oh questa mamma a chi la do della psicologa e psicoterapeuta bresciana Chiara Gambino. La protagonista è una donna multitasking: professionista affermata e mamma acrobata, per lei come per tante altre nella sua situazione assemblare i tanti «pezzi» della quotidianità spesso è un'impresa, quasi un grande puzzle in cui deve andare tutto, ogni giorno, al posto giusto. I figli, il marito, la casa, la spesa, il lavoro… e un po' di tempo per me, vuoi mettere? Con ironia, ritmo e brillantezza, l'autrice descrive alcune situazioni in cui è immediato rispecchiarsi ed entrare in sintonia con una donna irresistibile, aspirante Wonder Woman e in grado, con la sua solarità, di risolvere piccoli e grandi problemi. Il volume sarà presentato in anteprima il 7 aprile alle 17 a Roma al Circolo Funzionari Polizia di Stato. Chiara Gambino ha lavorato in diversi consultori familiari e associazioni di Roma, dove ha prestato aiuto a donne di ogni cultura, razza ed età.