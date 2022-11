Covid, nel Barese calano i contagi per la quarta settimana consecutiva

In provincia di Bari le nuove positività al Covid-19 scendono per la quarta settimana consecutiva, lo rileva il monitoraggio dell’Asl. Il tasso d’incidenza nel periodo tra il 31 ottobre e il 6 novembre si attesta a quota 185,4 casi ogni 100mila abitanti, in tutto 2.281 i nuovi contagi, con una diminuzione del 5,8% rispetto a sette giorni prima.

Sono soltanto 861 le quinte dosi del vaccino Covid-19 somministrate a Bari e provincia da quando la campagna vaccinale prevede la possibilità di un’ulteriore dose di richiamo raccomandata per le persone dagli 80 anni in su, ospiti delle strutture residenziali per anziani e persone dai 60 anni in su con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti. Cresce invece il dato sulle quarte dosi, anche se si tratta sempre di numeri bassi: i vaccini inoculati sono 90.822 per una copertura del 26,4% tra gli over60, mentre nel complesso sono stati somministrati 3 milioni e 139.672 vaccini. L’Asl Bari, nel corso degli ultimi sette giorni, ha somministrato 5.605 vaccini anti-Covid, di cui circa il 94% costituito da terze e quarte dosi, più una quota residuale di quinte (288), e con un impiego quasi esclusivo del vaccino bivalente aggiornato per le varianti BA4 e BA5 (98,7%).

I bollettini giornalieri

Ci sono quattro morti e 1.089 nuovi casi di coronavirus in Puglia su 7.688 test giornalieri registrati, con l’incidenza al 14,1%. Sulle 13.047 persone attualmente positive, 178 sono ricoverate in area non critica e 11 in terapia intensiva. I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: Bari: 338; Bat: 49; Brindisi: 131; Foggia: 111; Lecce: 316; Taranto: 128; i residenti fuori regione sono 8 e altri 8 di provincia non definita.

Dal 4 novembre scorso a ieri, 10 novembre, sono 888 i positivi emersi in Basilicata su 4.394 tamponi (molecolari e antigenici) analizzati: lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia nel bollettino settimanale, aggiungendo che, nello stesso periodo, sono state registrate anche 795 guarigioni, mentre, come la precedente settimana, non è stato segnalato alcun decesso.

Negli ospedali lucani sono attualmente ricoverate 38 persone (otto in più dell’ultimo bollettino), delle quali nessuna in terapia intensiva. I lucani attualmente positivi sono 4.754. Il bilancio delle vittime della pandemia in Basilicata è di 953, mentre finora sono state registrate 181.332 guarigioni.