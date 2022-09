Vaccini: in Puglia basso numero inoculazioni per le quarte dosi

Non decolla la campagna vaccinale per la somministrazione della quarta dose Covid-19 in Puglia: nell’ultima settimana, da sabato 17 settembre a ieri, secondo i dati ministeriali, sono state solamente 2.628 le inoculazioni effettuate. Secondo l’ultimo rapporto Gimbe la copertura con quarta dose in Puglia è di poco superiore al 12% rispetto al totale.