Covid, in Puglia prosegue calo settimanale contagi, -5,1%

BARI - In Puglia, al momento, l’andamento della pandemia Covid è in controtendenza rispetto al resto d’Italia: infatti mentre in molte regioni si registrano aumenti dei contagi, in Puglia, secondo il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe, c'è stato un ulteriore calo, dal 14 al 20 settembre, del 5,1%. Parallelamente sono diminuiti anche i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, il dato ora si attesta a 263. Sotto la media nazionale l’occupazione dei posti letto in area medica, al 4,5%; mentre sono sopra media nazionale i posti letto occupati in terapia intensiva, pari al 2,5%.